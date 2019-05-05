台南小學烏克麗麗彈奏賽競爭激烈 冠軍隊只贏0.5分

2019-05-05 10:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第3屆小學烏克麗麗議長盃多元樂器競賽於近日舉行，雖然碰上最近天候不穩、陰雨綿綿，原本預定在中西區吳園舉行的賽事改到北區裕民活動中心舉行，但雨勢沒澆熄參賽同學們的熱情，仍準時到場出賽，比賽過程激烈，市區進學國小以0.5分些微差距領先、搶下冠軍寶座。

主辦單位表示，此次音樂比賽競爭激烈，進學國小僅以0.5分些微差距險勝奪冠，南化國小飲恨拿到第2名、日新國小獲得第3名，文元國小獲得優選；另外特殊造型獎頒給以母親節為主題的南化國小。

南市烏克麗麗推廣協會指出，舉辦到第3屆的烏克麗麗多元樂器比賽，在這次賽事裡終於看到音樂社團的結合，讓協會感到這樣的比賽是有意義的。小學生在練習烏克麗麗與其他樂器演奏的磨合過程中了解到各項樂器如何合作、結合的方法。協會當初以「烏克麗麗」為主角來推廣音樂，希望能以烏克麗麗這小兵立大功，將多種樂器結合在一起，使學童在學音樂的過程領略音樂能多元發展的意義及功能。

協會志工說，透過比賽看到小朋友對音樂學習有正面的影響效應，也讓志工們對烏克麗麗推廣工作充滿熱情，希望這賽事能持續辦下去。

國民黨南市黨部主委謝龍介議員也到場勉勵參賽小朋友。適逢母親節前夕，幾組小學參賽隊伍準備的演奏內容更結合應景的母親節，在台上認真展現學習成果同時，也藉此表達感激媽媽的教養恩情。

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