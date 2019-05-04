新豐坡頭漁港轉型拚觀光 環境改善工程動工

2019-05-04 21:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣轄內唯一的漁港新豐鄉坡頭漁港，20年來幾近停滯發展，縣府提出坡頭漁港港區水岸環境改善工程及周邊保安林綠美化工程，近期陸續動工，希望未來串連紅樹林溼地生態景點，轉型成為觀光漁港。

新豐鄉民抱怨，坡頭漁港只有一間簡單的網寮和小餐廳，沒有魚市場，人潮冷清，每隔幾年才有清淤工程，加上軍方長年對海射擊限制捕撈作業範圍，讓靠海為生的漁民十分無奈。地方期待港區逐步改善後，能夠兼具觀光遊憩及休閒娛樂，串連新豐紅樹林生態景點，展現新風貌！

農業處說，縣府研擬新竹縣海岸線水環境整體改善計畫，爭取前瞻基礎建設計畫的全國水環境改善計畫（漁業環境營造），包括坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化的漁港區域水岸環境改善工程、國土保安林綠美化工程以及溼地生態環境教育展示設施工程，3案合計獲核定總經費1億340萬元，其中，中央補助8000餘萬元，縣府配合2200多萬元。

3案經上網公告招標作業，漁港區域水岸環境改善工程最近已開工，將施作浮動碼頭、曳船道、繫船柱、港區路燈等工程，工期120日曆天，若施工順利，預計今年8月完工。國土保安林綠美化工程上月完成發包，訂約後準備6月開工，內容包括碼頭的環境整理、水溝蓋板改善、道路鋪面改善、牆面美化、入口意象及景觀工程等，工期也是120日曆天，預計9月初完工。

溼地生態環境教育展示設施工程也預計本月開工，將整修紅毛港遊憩區周邊的安檢所建築外觀、公廁、停車場重新設計與植栽、紅樹林木棧道及涼亭修繕等，工期280日曆天，預計明年初可完工。

農業處說，未來將持續爭取經費，建置遊客中心、漁市場、漁業教育展示館及濕地生態教育展示中心等。

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