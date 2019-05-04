籃球噪音擾大樓社區 里長伯勸說遭球友大小聲

2019-05-04 19:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所在中苗里鐵路高架橋下，設有籃球場，但球場旁是百戶公寓大樓，住戶飽受籃球噪音之苦，尤其清晨、深夜更擾人作息，里長邱信雄受住戶反映，去拜託球友，更曾多次遭大小聲對待，讓他苦惱不已，盼公所能協助改善。公所表示，請球友遵守球場開放時段，也將評估研擬增設隔音牆。

苗栗市南區鐵路高架化後，公所運用高架下方空間，在中苗里設置籃球場及兒童遊憩設施，供民眾休憩、運動。但球場一旁為超過一棟百餘戶的公寓大樓社區，距離僅約30公尺，許多大樓住戶不堪籃球噪音之擾，頻頻投訴邱信雄，請他處理。

「真的很苦惱！」邱信雄說，不是清晨5、6點，就是深夜10點、11點，甚有里民向他表示「已被搞得腦神經衰弱了！ 」他受里民反映，到球場勸說，更曾多次遭球友大小聲，且球場內總是被棄置了許多保特瓶、香菸等垃圾，「我幾乎天天掃」。

市公所公園路燈管理所表示，該籃球場的開放時間為上午6點到晚間9點，公所於晚間9點後，即會關閉球場照明，並已公告該場所於晚間10點後，請民眾勿喧嘩，以免影響附近居民安寧，並請民眾發揮公德心，配合將產出的垃圾帶走。市公所主任秘書邱宏晟說，將評估效益，研擬增設隔音牆。

除中苗鐵路高架下籃球場，市區啟文國小附近的社區籃球場，也常被抱怨籃球噪音擾人；苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳說，都市化地區，土地寸土寸金，此情形屢見不鮮，但像打籃球等運動噪音，非噪音管制項目，無法用噪音法規處分。不過，若深夜仍擾人，可通報警方依社會秩序維護法，行使警察職權，協助勸離。

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