小心！路上這種格子不能停車 有民眾誤認遭拖吊

2019-05-04 18:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有民眾把自小客車停在路旁被拖吊，事後發現停的是機車停等區的格子而非停車格，事後抱怨沒有標示是機車停等區，雲林縣政府工務處說明，不論有沒有標示，機車停等區就是不能停放自小客車。

有民眾自認車子停在路旁停車格卻遭拖吊，後來取車時才發現是停在路口的機車停等區格子，誤認是一般的停車格，雲林縣警察局交通隊特別提醒用路人，停車時務必特別注意，不是看到格子就能停車，尤其路口或丁字路口依規定就是不能停放自小客車，不論有沒有標示。

雲林縣政府工務處長汪令堯指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則，並沒有明定機車停等區必須標示，因為設置機車停等區一定是在路口，而路口處就是禁止停放車輛，籲請用路人注意配合。

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