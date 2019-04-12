停車格裡「種」路燈？！市府：盡速重新規劃

2019-04-12 09:50

〔記者王駿杰／竹市報導〕這格超難停！民眾反映，新竹市香山區牛埔郵局前有一排機車停車格，但停車格內竟佇立一支路燈，任憑機車騎士怎麼喬角度，整輛機車就是無法完好地停進格子裡，萬一裸露在格子外的車身造成交通事故，恐有責任歸屬疑慮，希望相關單位能重視。

對此，市府工務處副處長曾群明指出，一接獲民眾反映，就立刻派員至現場勘查，不管路燈或停車格存在的優先順序為何，若停車格裡有路燈，車輛無法確實停放在格內，造成交通事故，確實有責任釐清的疑慮，因此，會盡快將這個有瑕疵的車格註銷，重新規劃，讓民眾方便停車，也會加強巡查，避免類似情形再發生。

反映民眾說，他昨天騎機車要去牛埔郵局辦事，卻找不到停車位，只看見一個停車格，裡面有支路燈就大刺刺佇立在格子內。他來回嘗試將機車左右移動，機車尾端仍會出線。

同時，也有網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，指「機車停車位真的不多，路燈也要來插一腳」還附上該停車格照片，引發網友熱議。

不少網友紛紛留言「設計問題」、「這就是台灣的人情味阿！夠不夠濃」、「這路燈要繳停車費嗎」、「 是給折疊腳踏車停的，還能鎖電桿，多貼心」。

不過也有網友認為「其實還好，其它車格滿時還堪用，我停過～」、「當沒有這盞（路燈）時不要到時又在嫌怎麼沒路燈」、「還好啦，附近不難停車，隔壁區公所位子也很多」。

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