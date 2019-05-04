解決屏市人口密集區違停亂象 縣府第一步整頓機場北路

2019-05-04 18:07

〔記者李立法／屏東報導〕崇蘭與潭墘里是屏東市人口成長最快的2個里，戶數破萬，人口逼近3萬，違停亂象也跟著產生，屏東縣政府決定從最大集合式住宅「東山河」社區前機場北路開始整頓，除劃設路邊停車格，還要開闢停車場，為紓解當地停車問題跨出第一步。

位於潭墘里的東山河社區住有2000多戶，社區前機場北路淪為私人停車場，周邊違停亂象叢生，常衍生糾爭，備受詬病，縣議員曾議雄及屏東縣政府交通旅遊處長黃國維等人實地了解後，達成劃設路邊停車格及開闢路外停車場的共識。

曾義雄表示，潭墘與隔壁的崇蘭里是全屏東市人口最多的2個里，公共設施趕不上地方發展速度，尤以停車問題最明顯，除了機場北路外，崇朝路及古松西巷違停現象也十分嚴重，公共停車空間應儘早規劃，以免越陷越深。

黃國維表示，已取得國有財產署的同意，先在機場北路開闢一處路外停車場，並劃設路邊收費停車格，初步可提供約210個停車位，近期內就會施作，希望能改善當地違停亂象。

部份里民認為，貪小便宜的車主只會把車停在不用收費的路段，警方應配合加強取締，才能有效整頓違停亂象。

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