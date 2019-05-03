選舉怪招又來了！屏東連續4名鄉代辭職搏補選

2019-05-03 18:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕選舉怪招又來了！去年11月24日五合一地方公職人員選舉結束後，屏東地檢署在12月底對屏縣30名當選人提當選無效之訴，雖絕大多數都還在審理中，但已有部分當選人主動請辭，技巧性的力搏補選，以延續政治生命。

根據屏東縣政府民政處資料，2月陸續有新埤鄉第1選區謝姓、第4選區潘姓鄉代辭去代表職務，接著3月中旬高樹鄉第4選區許姓鄉代、4月下旬新埤鄉第1選區陳姓鄉代也提出辭職書；另外，據了解，還有其他鄉鎮代表計畫跟進。

屏東縣選舉委員會表示，高樹鄉第4選區鄉代有2個席次，1人辭職後，依地方制度法第81條規定，鄉（鎮、市）民代表辭職，同一選舉區缺額達2分之1以上時，應補選；因此日前已啟動補選作業，僅請辭許姓鄉代的太太1人登記，代夫出征，6月1日投票。

至於新埤鄉第1選區有4席鄉代，謝姓、陳姓鄉代2人辭職後，缺額達2分之1，也將補選，屏縣選委會將在下週委員會中討論日程；至於第4選區有3席鄉代，1人辭職後還未達補選門檻。

熟悉地方政壇人士分析，若涉當選無效之訴，待二審定讞鄉代職務遭解職後，即須依選罷法第74條進行遞補，若在定讞前先辭，除可讓法官留下「態度良好」印象，爭取輕判或無罪外，也能透過補選由所謂「代理人」延續自己的政治影響力，避免不同派系者透過遞補當上鄉代。

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