聲援被起訴的護理師 鄭文燦力挺：護理師不是防火管理員

2019-05-04 15:36

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市護理師護士公會今天舉辦「年度護師節慶祝大會議」，出席者別上黃絲帶，聲援因台北醫院護理之家火災而被依業務過失致死罪起訴的兩名護理師，眾人齊喊：「天使救人、護理無罪！」市長鄭文燦也到場勉勵、支持南丁格爾們簽下全國聯合會「護理師非超人、回歸專業顧病人」的連署書。

新北市衛福部台北醫院護理之家大火奪走15條人命，日前新北市地檢署偵檢，認定潘姓代理護理長、陳姓護理師兩人疏於防火、監督，遭到起訴，引發醫界強烈反彈，各地醫院護理師紛紛披上黃絲帶聲援，抗議防火非護理師專業，護理之家應讓護理師工作回歸專業。

鄭文燦昨到場時也披上黃絲帶，他說，護理師是站在第一線的戰士，其工作本就勞苦繁瑣，除面對患者，還得兼顧公共衛生宣導、社區醫療、防疫等工作，就連病患的心理狀況也得隨時注意，角色極為吃重，醫院應給護理人員最大力量。

鄭文燦話鋒一轉說，護理之家惡火奪走許多人的性命，造成社會重創，但司法單位、行政部門在調查時，把護理人員認定成防火管理員顯見是個錯誤，為此他披上黃絲帶，聲援連署「天使救人、護理無罪」。

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