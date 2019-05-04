「Ingress」變異日入侵高雄 玩家高喊：謝謝花媽

2019-05-04 14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕手遊寶可夢來不了高雄沒關係，Niantic經營的另個AR擴增實境手遊「Ingress」去年2月選擇高雄作為亞太區第二季「變異日」的主場，今活動開跑，有玩家天還沒亮就來排隊，人潮塞爆流行音樂中心鯨魚館旁堤岸，讓玩家開心高喊：「謝謝花媽」。

Ingress是全球第1個結合地圖與AR擴增實境的手機遊戲，是「寶可夢」前身，目前台灣玩家人數居亞洲第2；「變異日」主要是遊戲中的兩軍各自串連攻占能量塔，藉由搶占地盤分勝負，Niantic先前曾台灣辦過許多活動，卻是首次將亞太區主場設在台灣高雄。

今天一早開始的玩家登錄，超過2000位玩家持續完成檢錄，中午時分，主辦單位宣布此次「變異日」的任務內容，玩家隨後分為「啟蒙軍」與「反抗軍」的兩方，在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟虛擬與實境混成的空間進行一系列的競爭，勝方將獲得遊戲中極高的榮譽與獎勵。

明天登場舉辦的「任務日」則融合高雄市文化特色景點，共有24大任務區、總計144處景點，主辦單位已預估將超過萬人參加，玩家將利用捷運、輕軌、公車、City Bike等大眾運輸工具，只要造訪6個任務區（36處景點），即可獲得Ingress的虛擬勳章。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/