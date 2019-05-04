少子化 統測台南新營考區考生只有1054人

2019-05-04 13:52

〔記者楊金城／台南報導〕四技二專統一入學測驗首日考試今天登場，新營考區設在國立新營高工考場，上午考專業科目，下午1點半、4點考共同科目國文和英文。

今年統測新營考區應考人數只有1054人，因少子化，考生人數比去年又少約130人，比考生高峰期更少了1千多人。

統測第一天上午考試是設計群、家政群、電機與電子群、商管外語群、外語群等專業科目，下午考國文、英文，明天還有一天共同科目數學和各類群專業科目考試。

崑山科大承辦統測新營考區試務，教務長陳龍泉帶著試務人員貼心的在教室試場入口指引找不到試場的考生入場考試。

統測過去在新營考區設有新營高中和新營高工兩個考場，因少子化，考生銳減，如今只剩新營高工考場。

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