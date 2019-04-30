四技二專統測週六日登場 竹市考區共有3221人應考

2019-04-30 17:31

［記者洪美秀／新竹報導］108年四技二專統測新竹市考區，5月4日、5日（本週六、日）舉行，今年新竹市考區有3221名考生，考場分別在元培醫事科技大學及光復高級中學兩個分區，提醒考生注意試場分配表及平面圖，提早到考場。

元培醫事科技大學承辦四技二專統測新竹市考區試務多年，為讓考生有更便利的交通，除原有苗栗客運綠線及新竹客運23號公車外，學校也出資補助加開公車載送考生，由新竹客運公司增班，除正常班次外，在兩天考試前後，配合考試時間增開4個直達班次由新竹火車站與元培醫大校門口對開。

時間是5月4日上午11點、下午5點10分。5月5日上午7點25分、下午3點10分。其中新竹客運起站在出火車站左側的新竹客運總站。

學校也提醒考生，校內停車空間有限，考試期間不鼓勵停放，如停車位滿位後，需依引導人員指示停放到玄奘大學；台鐵區間車到三姓橋站可轉乘公車到學校，三姓橋車站及元培醫大校門口也可利用YouBike站點。

光復考區則建議停放在赤土崎收費停車場，校內並無停車位可供停放。並呼籲考生應先確認應試試場，以免跑錯試場，並請考生考慮可能的交通狀況提早出門，以免影響應試。

四技二專各科考試開始時間，5月4日考專業科目（二）、國文、英文。5月5日考專業科目（二）、數學、專業科目（一）、專業科目（二）。請考生攜帶准考證、2B鉛筆、黑色墨水的筆及橡皮擦應試，國文「寫作測驗作答區」、英文「非選擇題作答區」及外語群英語類專業科目（二），請用黑色墨水的筆，更正時可使用修正液（帶），請考生依試場規則第八條攜帶應考文具，其餘非應試物品不得帶入試場；設計群專業科目（二）則依設計類答案卷作答規定攜帶應考媒材與工具。

若遺失准考證，需攜帶身分證明文件及照片可在每天考前1小時起，持身分證件親自到試務辦公室申請補發，同時也提醒考生不要攜帶手機進考場，以免發出聲響被扣分。

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