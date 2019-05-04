四技二專二技統測今天登場 11萬多人應考

2019-05-04 07:26

〔記者林曉雲／台北報導〕四技二專二技統一入學測驗今天登場，全國有11萬多人應考。總統蔡英文和教育部長潘文忠都在考前祝福和提醒，蔡英文更特別以她很喜歡的、公東高公木工科學生做給她的桌椅照片，幫統測考生們加油打氣。潘文忠則強調「睡眠充足才能遇到文昌君」。

蔡英文提醒考生，記得再檢查一次該帶的東西：准考證、2B黑色軟心鉛筆、黑色墨水筆、擦子及修正帶，並鼓勵考生「堅定自信，你們一定可以！」

潘文忠則提醒同學們考試一定要平常心，強調睡眠充足才能遇到文昌君，並請大家發揮雞婆的心，把教育部準備的資訊傳給要考統測的同學，祝同學們考試順心順利。

依教育部資料，統測重要日程是，今明兩天考試，23日寄發成績單，31日公告成績複查結果。而考生應試時入場須注意，除了准考證和應試文具，其他隨身物品須放置到臨時置物區，且不能攜帶計算紙或空白紙，可利用試題本空白處計算。

潘文忠也提醒考生，確認備妥實體准考證，准考證是每節應試必要文件。也在臉書粉絲專頁以短影音分享，他說準備考試一定有不少壓力，但只要多點信心，就不必擔心。他也提醒家長多鼓勵孩子，多陪伴、多理解，並表示：選技職，好好讀，有前途。

技專校院入學測驗中心統計，今年報考人數為11萬690人，比去年減少5448人，仍以餐旅群報考人數最多共20347人，但較去年減少1631人，減少人數居各學群之冠，減幅最大。至於衛生與護理、動力機械、化工、農業和藝術群影視類等5個學群的報考人數則稍有增加，民國90年開始考統測時，以商管群的報名人數最多，105年被餐飲群超越，近2至3年工業學群考生則穩定增加。

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