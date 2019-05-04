宣傳台南5月主題日 阿哲市長竟「修理臉書小編們」…

2019-05-04 00:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市自3月份起推出「台南月月主題日．住台南抽百萬機票」的旅宿推廣活動，3月是「台南蘭花主題日」，4月則是「台南兒童主題日」，5月份主題日將於20日推出「台南博物館主題日」旅宿推廣活動，並取520諧音「我愛您」，以充滿粉紅泡泡的「愛心粉」做為當日TAINANTONE主題色票，歡迎民眾逛台南各特色博物館與展館。

為了宣傳主題日活動，台南市長黃偉哲扮起老師，在臉書PO出噱頭十足的「歷史小學堂」，測試大家對台灣歷史的了解程度，市長「修理」臉書小編們趣味橫生，小編回錯答案得被鞕屁股！

黃偉哲說，台南博物館主題日，取520諧音「我愛您」，主題日當天入住台南特定旅宿，即贈台灣歷史博物館門票，租電動車享7折優惠，一起環保玩台南 ，持住宿單據到台南8818消費還享85折優惠。

此外，主題日限定加碼抽出10組台南大阪及臺南香港來回機票、20組浪漫遊程「安平運河遊船星光航班雙人票券」。

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