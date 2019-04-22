年輕人看過來 台南計劃4年推2000戶社會宅

2019-04-22 21:56

［記者劉婉君／台南報導］台南市公辦社會住宅目前仍掛零，台南市長黃偉哲表示，目標將在未來4年供給2000戶只租不售的社會住宅。而南市第一批公辦社會住宅，將與國防部合作，以都更方式，在平實營區、精忠二村、 二空新村等地，取得約580戶，預計2021年動工。

都發局表示，市府透過平實營區、精忠二村、 二空新村等營眷改土地公辦都更案，以公益性設施回饋取得社會住宅，預計7月陸續招商，2021年動工後，預計2至3年完工，未來租金會諮詢周邊租金後再做打折。

黃偉哲：柯P說要蓋5萬戶但4年也才4千

黃偉哲說，過去大家的觀念都要住透天厝，但現在越來越多年輕人認為住公寓大樓也很好，將來住只租不售的社會宅或青年住宅的比率會增加，市府正在積極推動社會住宅，因應未來南科二期、台積電五奈及三奈米廠、歸仁綠能科學城等所吸引的就業人口，目前也在安南區等一些地方尋覓適合的地方中，以減輕年輕人的負擔。

黃偉哲說，台北市長柯文哲當初曾說8年要蓋5萬戶社會住宅，但過去4年才動工4000戶，台北市有260多萬人口，台南市有180萬人口，大概是台北的2/3，未來4年有2000戶的供給，是一個比較務實的目標。

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