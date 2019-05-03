南鐵地下化暫緩強制拆除 交通部：將再加強溝通協調

2019-05-03 10:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部鐵道局中工處為了取得「台南市區鐵路地下化計畫」工程用地，原預定今（3）日上午執行「東區前鋒路1號」強制拆除作業。因現場聚集了南市議員、拆遷戶及自救會人員，仍對補償費、現正訴願中之案件以及強制執行之程序等有所疑義，決定暫緩拆除。

中工處表示，考量這次強制拆除作業雖均係依法執行，且已有完備相關程序，但為避免造成社會大眾疑慮，衍生社會成本，決定暫緩執行這次強制拆除作業，並自即日起再加強溝通協調後，再進行後續作業。

黃偉哲表尊重 籲拆除程序公告應更完備

市長黃偉哲表示，交通部因諸多考量決定暫緩拆除工作，市政府尊重交通部的決定。

黃偉哲呼籲，交通部在執行拆除的程序，應該以更完備方式採拆除全區公告方式進行，以免除外界質疑單一個案的拆除疑慮。

黃偉哲強調，鐵路地下化是台南市民長久的殷切期盼，攸關台南城市縫合、區域發展的百年大計。不論交通部何時要重啟拆除作業，市府會盡力輔助，為市民的長遠福祉而努力，讓鐵路地下化的工程早日完成。

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