行政區若整併叫南關區不好聽 黃偉哲贊成改為新豐區

2019-05-03 16:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員許又仁今天進行市政總質詢，對於未來行政區整併後，南關線4行政區若叫「南關區」，他認為不好聽，建議應正名為「新豐區」。市長黃偉哲說，他個人贊同。

許又仁說，台南市仁德、歸仁、關廟及龍崎4區，因有182號道路（市道）貫穿而過，可從台南通到關廟。因此，一般將四區俗稱為「南關線」，其實南關線是指182號道路。

他表示，未來行政區如果整併，這4區如果稱為「南關區」（難關區），這並不好聽，希望能採用日治時期的新豐郡名稱，正名為「新豐區」。

黃偉哲表示，先前議員謝龍介也有建議要進行行政區整併，他個人贊同「南關區」改叫「新豐區」。

南市府先前曾委託中正大學就行政區整併進行研究，根據該報告，南市從37區變為11區，除永康、安南及東區行政區維持不變外，其他各區均整併為10餘萬人口的大行政區，只有玉井等山區，人口數低於10萬人。部分行政區名稱也是新創，包括赤崁區、南科區、東門區、南關區等。

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