漁民憂心種電溶出問題 黃偉哲：那全世界太陽能都有問題

2019-05-03 17:07

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員方一峰今天率領500多名七股、將軍的漁民，到台南市政府及市議會舉牌抗議，並向市長黃偉哲陳情，他們擔心種電會影響漁民賴以為生的漁業生計與影響觀光，反對在當地種光電。黃偉哲在市議會總質詢結束後受訪說，台電的太陽能發電是在國有的鹽灘地，並非在魚塭，因此沒有漁電共生的問題。

至於漁民擔心清洗太陽能面板會引起污染的疑慮，黃偉哲說，清洗太陽能面板一向都是用清水，不能用藥水，因為用藥水清洗就會破壞太陽能面板。過去不管是屋頂型的太陽能面板，或是農地種電的太陽能面板，基本上都用清水清洗，或是雨水自然沖洗，並沒有所謂溶出化學物質的問題。

他說，如果太陽能板有溶出化學物質的問題，那麼全世界的太陽能發電，那統統都會有問題，所以這個部分會請請台電跟地方多溝通，市府也會配合地方請台電說明清楚，好讓民眾釋疑。

黃偉哲說，發展再生能源是國家的政策，我們不能沒有電，我們既然不要火力發電，又不要核能電廠，台南也不可能設核電廠，因此我們就只能選擇比較乾淨的能源。

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