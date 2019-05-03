台南500多名漁民反種光電 謝龍介帶領赴市議會陳情

2019-05-03 11:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南沿海500多名養殖漁民反種光電，今天上午分別前往台南市政府及市議會抗議陳情，由於市議會正在進行市政總質詢，在市議員謝龍介及主席王家貞的引領及協助下，推派代表進入議事廳向市長黃偉哲陳情。

國民黨市議員方一峰今天率領500多名七股、將軍的漁民，前往台南市政府舉牌抗議，由於市長黃偉哲在市議會備詢，漁民隨後轉往市議會陳情，抗議台南市政府放任台電在鹽田大面積種電。

漁民組成自救會要求台南市政府和台電出面跟當地居民協調，未達共識前，台南市政府不能發放種電開發許可，若台南市政府漠視民意，將會引發更大抗議潮。

方一峰說，七股是台灣西岸養殖漁業中，唯一不抽取地下水養殖的地區，採所謂淺坪式養殖，形成特殊的養殖方式，因此地形地貌得以獲得保留，豐富的生態更成為黑面琵鷺棲地，居民擔心種電會影響漁民賴以為生的漁業生計與破壞當地景觀進而影響觀光。

包括方一峰、陳昆和、謝龍介、林燕祝等議員今天陪同漁民進入議事廳向市長黃偉哲陳情，黃並接下漁民的陳情書，謝龍介則高喊「市長一定會幫你們的」。

市府則表示，為配合國家能源轉型政策，增加國家自主能源供給。台電公司於七股及將軍區，規劃建置150MW太陽光電，經避開國家重要濕地及候鳥生態熱區後，面積縮調為214公頃，並於107年已取得開發許可。

市府強調，太陽能板主要由太陽能電池組成，太陽能電池主要材料為矽，並無毒性，外部則以玻璃及鋁框緊密封裝，並不會自行溶解或滲出液體造成污染。放眼國際，如日本、韓國、英國等國家設置太陽光電的經驗，國內外也無污染水質的案例。市府也會要求台電嚴格禁止使用任何化學藥劑，僅可使用清水清洗太陽能板，並針對生態環境、排水滯洪、睦鄰回饋等承諾事項予以落實，以取得綠能發電、環保、地方三贏局面。

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