廬山溫泉立體停車場持續位移 學者籲投縣府儘快拆除

2019-05-03 20:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉廬山溫泉因九921地震及多次颱風、豪雨侵襲導致地層滑動，導致立體停車場主體結構錯移嚴重龜裂，多年前即封閉停止營運，但地層仍持續滑動，學者建議儘速拆除以策安全，但縣府考量停車場量體龐大，拆除經費及後續安全是否無虞，都必須審慎評估。

仁愛鄉廬山溫泉泉質優良、水量豐沛及水溫高，素有天下第一泉美譽，曾是全國知名溫泉區，無奈921地震後，以及2008年、2009年接連遭逢辛樂克、莫拉克風災，廬山溫泉上方的母安山北坡岩體向下滑動，除了溫泉民宿、旅館倒塌傾斜，可停上百輛汽車的3層立體停車場也受到擠壓，結構受損，縣府已在8年前公告停止營運，嚴禁人車進入，以免發生危險。

但長期監測廬山溫泉的暨大土木系副教授王國隆發現，立體停車場平均每年仍有1到2公分位移，從最上層停車場水泥護欄已經出現約20公分的大空隙，即是地層滑動最佳證明，也擔心停車場不拆除，未來可能衍生更嚴重的公共安全問題。

縣府觀光處長李孟珍對此無奈表示，第一個困難是縣府找不到適當經費拆除，其次立體停車場的量體非常大，也擔心拆除過程或拆除結果是否影響當地地質、岩層，或是拆除後衍生不必要的災害，縣府都還在評估當中，也會審慎處理。

針對縣府的擔憂，學者則是認為不論立體停車場是否能儘速拆除，但停車場下方山壁的保護及穩固工程勢必得儘速及加強施做，減少發生危險的機會。

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