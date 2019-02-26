監委南投巡查 廬山溫泉業者陳情爭取補償金

2019-02-26 15:29

〔記者張協昇／南投報導〕監察委員尹祚芊26日到南投縣巡查，並在縣府接受民眾陳情，廬山楊姓等溫泉業者10多人到場陳情，表示縣府當初開發埔里福興農場溫泉區時，主要目的是安置廬山溫泉業者，並協調業者若配合遷建，即發給地上物補償金，但事後卻食言，希望監委能主持公道；尹祚芊則要業者及縣府拿出當初的協調記錄，以證明縣府確曾允諾要發給業者補償金，以及發補償金有無相關條件限制，避免雙方各說各話，監察院才能進一步處置。

南投縣仁愛鄉廬山溫泉區歷經921大地震及莫拉克等颱風重創，飽受岩體滑動威脅，中央將當地劃為保留區及河川區，並禁止當地業者繼續營業，縣府則爭取開發台糖埔里福興農場溫泉區，讓業者遷往重建。

廬山楊姓溫泉業者等人昨則向監委陳情指出，當初縣府建設處曾派員與業者協調，表示若業者配合遷建，土地自有及地上物合法業者可獲全額補償，不合法業者也可獲八成補償，並逐一查估每間建物價值，但縣府事後卻食言，絕大多數業者都未能領到補償金，如今福興農場溫泉區業即將開發完成，儘管縣府表示會以成本價讓業者承購土地並協助辦理低利貸款，但業者已將資金都投注在廬山，根本沒能力再購買土地遷建。

縣府地政處人員則表示，當初縣府係依莫拉克颱風災後重建條例，辦理廬山溫泉區業者土地及地上物補償，也確實發出6億多元補償金，但部份業者當初並無意願配合遷建，有些則是土地及地上物不合法，所以依規定未獲補償。

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