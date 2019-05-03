只花6個月 國軍高雄總醫院岡山分院成立兒童早療中心

2019-05-03 12:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕北高雄一直沒有專業的醫療院所協助早療家庭，家有遲緩兒的父母，只能帶著孩子驅車往市區跑，勞心又傷財，立委邱志偉接受陳情後，與國防部軍醫局協調，只花了6個月就在國軍高雄總醫院岡山分院成立兒童早療中心，效率之高，讓民眾對國軍禁不禁豎起大姆指。

邱志偉表示，一位住在岡山區竹圍里的陳姓母親反映，她的孩子在2歲時被診斷為自閉兒，但岡山地區早療資源的不足，無法就近安排兒童復健，只能每天往返高雄市區排隊等候治療課程，疲於奔命。

與市區發展遲緩兒家庭相比，北高雄的遲緩兒家庭還要多付上數倍的時間、費用和心力，長期且沈重的負擔，讓其幾乎不堪負荷，於是邱志偉和國防部軍醫局協調後，決定在國軍高雄總醫院岡山分院成立兒童早療中心，並在各單位努力緊盯進度下，將原本需要費時兩年的籌設期，只花了6個月就完成申設並啟用。

今啟用典禮上，該院復健科主任楊佳修指出，患童應經過醫療團隊完整評估個案及家庭狀況後，量身制訂適當之個別化治療計畫，並依治療計畫提供後續服務；這些特殊的孩子不受限於身心的障礙，仍能體驗與學習生活，在經過專業的療育後，能夠回到正規的學制當中，融入社會。

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