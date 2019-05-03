一筆一畫都是巨大痛苦！淡水龜被刻字「謝許素珠」陳屍海灘

2019-05-03 13:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市和平島公園4月底淨灘時，在阿拉寶灣發現了一隻淡水龜屍體，龜殼上還刻有「謝許素珠」4個字，初步研判是遭人帶到海邊放生，結果竟變成殺生，和平島公園昨在臉書上披露此事，呼籲民眾愛惜生命；基隆動物保護防疫所表示，在龜殼上刻字已涉及違法，最高可開罰1萬5000元。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）也表示，放流必須跟政府申請，不可任意放生。

和平島公園昨晚在官方臉書粉絲專頁上表示，4月29日在阿拉寶灣淨灘時發現這隻龜殼上刻有「謝許素珠」的淡水龜屍體，第一時間大家都感到相當憤慨及心疼，因為龜殼其實是肋骨的變形，是烏龜全身骨骼系统的一部分，刻字的一筆一畫，都會讓牠經歷巨大的痛苦。

該篇貼文一出立即引發大批民眾熱議，紛紛留言「這看起來應該是迷信放生就有功德的刻字」、「這麼愛放生，怎麼不自己裸體刺青跳海」、「這樣會有報應」。和平島公園表示，會把照片分享出來，是希望讓更多人了解到生命的價值與脆弱，友善大自然。

基隆動保所長陳瑞濱表示，若是死後在龜背刻字沒觸法，如果是野生的話會違反野生動物保育法，但一般類無罰責，若是飼養的，可依違反動物保護法罰3000元到1萬5000元。

北觀處副處長金玉珍表示，農委會依漁業法訂有「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，放流水產動物親體、種苗活體，應於15日前送縣市主管機關備查，且放流的物種應為本地種，禁止外來種等不符合生態保育的物種，放流的時間與地點，也需依據放流物種的棲息環境及習性等生態特性擇訂。

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