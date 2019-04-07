中國地產商疑為求財運 江邊山上放4袋總重40kg蛇嚇人

2019-04-07 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省西雙版納地區，日前傳出有人在瀾滄江邊、山區放生大量蛇類，引發百姓不小的恐慌。根據官方調查，肇事者為一名在景洪市從事房地產生意的黑龍江籍岳姓男子，他購買40公斤的蛇並任意放生，疑似是為了祈求財運。

綜合媒體報導，雲南景洪當局6日（週六）發布通報表示，岳男2日（上週二）先花5千人民幣（約新台幣2萬2906元）向廣東佛山業者購買40公斤的蛇、分裝成4袋運往景洪市，再付1萬1千人民幣（約新台幣5萬394元）購入鱔魚、泥鰍等，另邀5人在5日（上週五）傍晚於瀾滄江邊放生1袋蛇與其他生物，剩下的3袋則被帶往山上放生。

報導指出，西雙版納州森林公安局新聞辦公室主任常宗波透露，瀾滄江是當地重要活動場所，且鄰近傣族潑水節，周邊將有大批民眾參加，故獲報後緊急派員、聯合相關單位搜尋捕捉，並稱放生是岳男的個人行為，他在當地做房地產生意，「放生蛇主要是為了所謂的求得財運」。

報導提到，專家鑑定後初步判定，捕捉到的「放生蛇」為「無毒幼蛇」。消息曝光後，陸續有民眾自願加入抓蛇行列，目前「有超過一百人在兩處地點尋找」。至於違規放生的岳男，稍早已被警方留滯，未來將根據調查結果，依法對其處置。

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