玩笑開過頭！女大生遭掀衣當眾露奶 怒放生男友

2019-04-13 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕雖然情侶之間的「小情趣」可以為彼此感情加分，但一旦過了頭，恐會成了分手的導火線！一名女大生日前就在網路上指控老是愛抓她胸部的男友，某天竟然直接當眾掀起她的衣服，讓她相當傻眼，而男友竟然還說只是玩笑而已，讓原PO決定果斷放生。

一名女大生昨天在「Dcard」上發文，表示男友時常喜歡勾著她的肩，有時還會挑逗性抓她胸部，但原PO也覺得這也就是情侶間的小情趣。但幾天前，原PO和男友下課後一起走回宿舍時，男友一如往常的「玩弄」女友胸部，「那天我剛好穿著黑色細肩帶背心，裡面有胸墊，所以就沒穿內衣了」接著傻眼的事情發生，原PO男友就直接掀開她的衣服，霎時原PO的胸部一覽無遺，而男友見原PO臉色不太對，只說了「我開玩笑的，別生氣啦！」

原PO向男友表示：「『私底下』你要怎麼抓、怎麼弄我都不會怎樣，今天你在公共場合讓我很沒面子，我是你的女朋友，你有想過我的感受嗎？」原PO也表示，經過溝通無效，她也決定和男友分手，網友也紛紛力挺原PO，「低能男友，要是我也會分手」、「這種人都有男友...那我在幹嘛...」、「這種不懂得尊重人的男生，不要也罷！」

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