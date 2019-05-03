明晚出席高雄首次春吶 韓國瑜要唱蔡琴的「讀你」

2019-05-03 12:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕春天吶喊25年來首度移師高雄旗津，高雄市長韓國瑜明晚將受邀出席，他今天透露因為想邀請知名歌手蔡琴擔任高雄觀光代言人，所以明晚將在春吶現場獻唱「讀你」。

2019春天吶喊音樂藝術祭今（3日）至5日在旗津舉辦，是春吶25年來首度在高雄舉行。

春吶音樂祭的主辦單位海樂影業、無成娛樂文化、愛貝克思以及兩位外籍創辦人Jimi與Wade強調，此次活動會延續原有春吶精神，推廣台灣本地原創音樂、藝術展演，提供高雄在地樂團及學生樂團演出的平台，音樂及藝術創作者也可透過活動的參與，展露豐沛的藝術創作、分享感動人心的樂音。

除了音樂演出外，也特別規劃手作市集，邀請高雄在地的文創藝術家共同參與，為春吶音樂祭增添豐富內容，打造音樂與藝術結合的盛典。

春吶25週年在高雄目前確定會有近百組歌手樂團演出，邀請到田馥甄、魏如萱、謝震廷、J.Sheon、ØZI、呂士軒、違法、下港體制、國語作業簿等知名藝人演出，規畫將有百場演出，詳情可至官網查詢。

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