不要小看台灣！法國人提「7理由」：台灣是我最愛的國家

2019-05-03 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人千萬不要小看台灣！台灣的「友善」、「安全」指標，一直都在國際上名列前茅，許多國外遊客非常喜歡來台旅遊。一名法國YouTuber日前就在頻道上列出台灣「7大點」外國人非常喜歡台灣的原因，大讚台灣是讓他最喜歡、最能享受生活的國家。

來自法國的YouTuber馮韋元（Francois Devatine）表示，許多朋友會問他「為什麼這麼喜歡台灣」，讓他發現台灣人通常不懂為什麼外國人這麼喜歡台灣，因此他想解釋一下一些外國人喜歡台灣的地方，並列出他認為台灣最好的方面，就是「風景、安全、食物、方便、乾淨、交通、健保」。

馮韋元表示，風景部分不想多談，他已經在之前拍過非常多有關風景的影片。安全部分，馮韋元說，在咖啡店等公共場所，就算把包包、手機放在位置上，也不用擔心被人拿走，他表示，在很多國家，如果這樣做，「回來的時候手機就不見了」。

交通方面，馮韋元稱讚捷運是「世界數一數二最有效率」，他表示，台北每站都有電梯、手扶梯，運行李箱、嬰兒車都非常方便；反觀巴黎很多地方沒有這些服務，因此被認為很不方便；且台北捷運站附近都有YouBike，他稱讚YouBike是「世界上最有效率的分享腳踏車服務」。另外，馮韋元更免不了稱讚台灣食物「便宜又好吃」，且隨處都有餐廳，還有很多是24小時服務，非常方便。

馮韋元表示，台灣比起巴黎乾淨許多，路上幾乎沒有什麼垃圾，反觀巴黎「捷運髒、路上很多狗屎」。他也點出台灣健保「非常發達」，醫療費用跟美國比起來非常便宜，另外，雖然法國健保也很發達，醫療費用沒有多貴，但醫院常常業務繁忙，病人去急診要等上好幾個小時，甚至最近新聞看到有法國人等到死掉，很久後才被發現。

馮韋元接著提到的就是台灣的「方便」，就算凌晨3點突然想要吃吃喝喝，住家附近都有便利商店能夠買到需要的東西。馮韋元在影片表示，他在加拿大、芬蘭住過半年，瑞典三年，他誠懇地說：「不是我隨便選了一個國家，然後我就覺得很喜歡。台灣是我最喜歡，最享受生活的國家，真的！」他也在最後向台灣人喊話「台灣小，但是不要小看台灣」！

馮韋元影片：

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