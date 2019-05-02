小二颱風停課開啟大氣科學興趣 「追風小子」考上台大地理

2019-05-02 22:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台大個人申請放榜，五科選四科56級分的台中一中學生王逸，從小就立志當個「追風小子」考上台大地理系，希望能從事氣象預報工作，讓台灣氣象預測更加精準；蕭淇元則以57級分考上台大物理系，對物理有興趣也很擅長，高一、高二都超修，他說，原本第一志願是台大電機，但他不放棄，發揮專長科目，考進第二志願。

王逸就讀小二時遇到卡梅基颱風襲台，造成停班課，啟發他對大氣科學的興趣，開始主動上網找資料，一有颱風來拚命「追風」，尋找相關訊息，很早就立定志向要做氣象預報的工作，投考大學全是與氣象相關的科系。

王逸說，可是自己的數學與物理科目成績普通，懷疑沒有天分，擔心就此夢想破碎，後來多花時間投入，慢慢讀、慢慢計算、累積實力，成績逐漸攀升，與志願愈來愈靠近。

王逸說，台灣地方小，但地理、氣象豐富，得天獨厚，不論是否出國深造，一要要回台研究，讓台灣做氣象預報更準確，名揚國際。

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