校園遊具1/5超過年限 台北市教育局稱有抽查卻給不出資料

2019-05-02 22:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕校園本來應該是讓學童安心學習、快樂成長的場所，但台北市議員汪志冰調閱資料發現，140所市立國小設置229座遊具，已有46座超過使用年限10年，五分之一都超限，安全堪慮，更扯的是，教育局的駐區督學從未依規定到校抽查，簡直便宜行事，忽視學童安全。

對此，台北市教育局曾燦金今在議場詢答時表示，學校有自我檢查三級機制，由承辦或主管人員、主任、校長組成執行小組。

汪志冰不滿指出，局長所提的是校內自主管理制度，她質疑的點「是教育局身為主管機關，是否有依規定到校抽查」，要求教育局針對問題回應。

教育局人員趕緊上場救援，稱督學到校視導時，也會針對這部分做了解，並寫在督導紀錄中。

聽到教育局稱有寫在紀錄中，汪志冰破口大罵那為何當初要求教育局提供資料，卻給不出來？「就算寫在黑板也要給我！」

不僅如此，汪志冰要求教育局說明抽查頻率，教育局卻是不斷跳針說「不定期」「沒有辦法具體回答」，場面氣氛一度凝結，曾燦金最後只回以「會再檢討」。

此外，汪志冰也提及，由於衛福部修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，規範對象擴及學校，北市轄管國小、幼兒園的遊具都要符合CNS認證及空間規定，總計446座遊具，共242座遊具待拆除、待改善，不合格率也已高達54％。

汪志冰說，教育局104年起年年編列3000萬元，每校改善1組遊具為原則，預計108年底完成工程，教育局也要密切注意施工時程，不得過度延誤。

曾燦金回應，CNS每年編列3千萬改善，今年還有困難，目標2021年全數完成，如果可以會盡早來處理。他也坦言內部有人建議拆除就沒事，但寓教於樂，希望在符合安全環保前提下，提供孩子玩樂。

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