兒童遊具老舊不足 板橋介壽公園年底有特色迷宮

2019-03-21 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區介壽公園鄰近新北市政府與熱鬧的府中商圈，假日人潮眾多，但兒童遊具老舊且數量不足，引發安全疑慮。市議員劉美芳今天舉辦會勘，板橋區公所允諾爭取經費實施遊戲場優化方案，增設特色迷宮與多元遊樂設施，預計年底前改造完成。

劉美芳表示，她小時候常在介壽公園玩耍，充滿兒時回憶，沒想到長大後，公園的陳設還是一如往昔，許多設施老舊不堪使用，兒童遊戲區規劃不當，不符現今的安全規範，造成孩童安全隱憂。板橋地區公園數量眾多，她要求公所逐一檢視公園設施，如果涉及安全問題，應立刻進行修復調整，提升遊憩品質。

謝姓市民抱怨說，現有兒童遊樂設施不足，只有2個鞦韆，每逢假日大排長龍，公園周邊經常有人吸菸，屢勸不聽，菸味飄散至兒童遊戲場，家長和孩子被迫吸二手菸，盼市府發揮公權力強制取締；此外，公園的假山設施和樓梯間陰暗幽閉，常有情侶躲在內從事親密行為，她擔心萬一有不肖人士躲藏在內，恐淪為治安死角，希望未來改成開放式空間。

板橋區副區長陳文瑞指出，目前正在進行介壽公園及遊戲場優化方案，將活化現有空間，保留既有溜滑梯，增設鳥巢式鞦韆、特色迷宮及改造公廁等，預計8月底前規劃設計完成，若發包順利，年底前可完工啟用，估計總經費約100萬元，不足的經費會向市府爭取。

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