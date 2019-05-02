農產銷香港126.7億 台南麻豆柚花首度「水噹噹」搶單

2019-05-02 19:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南農產品繼日前在東京食品展搶單後，5月7日至10日又要到香港參加「2019香港國際食品展」，搶攻香港高消費市場，今（2）日市府偕同外貿協會舉行展前宣傳會，台南市長黃偉哲讚揚麻豆農會將柚子產品重新包裝時尚化登場，有助於帶動台南農產品在先進國家搶攻市場。

外貿協會行銷專案處處長吳俊澤說，台灣農產食品去（2018）年銷往香港高達4.1億美元（約新台幣126.7億元），成長8.8％，由於香港是自由港區免關稅，而且銷售幅射擴及華中、華南地區，因此香港食品展向來是受到關注的國際大展，今年就有3萬9千多個買家，其中7成是香港本地，3成來自其他世界各國，而台灣共有79個單位與廠商組團參展，台南有麻豆農會等5家前往搶單。

麻豆農會將柚花柚子加工產品「妝水水」出國搶訂單，黃偉哲認為，農產品單看包裝，價值感就不一樣，到先進國家參展更顯得重要，台南農產品從今年3月參加東京食品展到即將成行的香港食品展，愈來愈精緻，又如即將出產的芒果為例，在本土玉井市場一簍只賣幾百元，但包裝外銷日本，一顆可賣上千元台幣。

台南市政府從2007年開始輔植農企廠商晉身國際，除日本東京國際食品展外，今年首度由麻豆農會代表南市於香港參展。

麻豆農會表示，除了原有產品換新裝，還增加新產品生力軍，全面改採潔淨新配方，帶來全新風貌的麻豆柚花系列產品，該產品添加更多柚子及柚花萃取成份外，另新增有機白茶、有機洋甘菊等成份，為歷史悠久麻豆文旦產業，創造多元新風貌。

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