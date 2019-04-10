療癒系商機！ 玉井多肉植物外銷加拿大

2019-04-10 21:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在園藝市場被視為充滿「療癒感」的多肉植物，因北美地區比較少栽種，台南玉井農民江國樑看準商機，與出口業者合作，本土培育，成功外銷加拿大。

江國樑原本是科技公司主管，退休後返鄉回到玉井，起初與家人一起栽種蘭花，為了搶攻加拿大的外銷市場，改為培育多肉植物迄今。

江國樑在玉井的沙田里培育多肉植物已經6年，面積約有3分地，多達上百種，有大戟、蘆薈、瓦葦、單翅麒麟、長翅武藏野等，也有造型特殊的仙人掌「金晃」、「猴子尾巴」，琳瑯滿目。

江國樑說，多肉植物包含根、莖、葉等，可以儲存大量水份，仙人掌也是其中的一類，兩者生命力都很強，在惡劣的氣候與環境裡能夠順利生長，熱帶或沙漠地區容易見到。

因為認識僑居加拿大的華人廠商，江國樑從蘭花轉種多肉植物，闖出另一片天。

多肉植物種類不少，也有各式造型與顏色，看起來很討喜，被稱為療癒系的「解憂盆栽」，深受歡迎，讓園藝市場頗為熱門。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/