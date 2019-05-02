傳統廟宇建築憨番扛廟角 變扛甘蔗、拿冰淇淋造型有趣

2019-05-02 20:45

〔記者楊金城／台南報導〕台灣早年廟宇傳統建築樣式「憨番扛廟角」，在日本藝術家手裡結合台南糖廠意象，變成憨番扛甘蔗、手拿冰淇淋的有趣造型，令觀眾大讚當代藝術有創意。

台南麻豆總爺藝文中心今天起到7月7日展出日本籍藝術家湯川洋康、泉谷智規的駐村成果展「生命の甘甜」，藝術家湯川除親自導覽解說，更免費提供特製黑糖冰淇淋供民眾品嘗，甜甜蜜蜜看展，也都是觀眾很特別的看展經驗。

湯川和泉谷二位搭檔親自探訪台南善化、總爺糖廠的歷史與製糖業變遷後，以生命甘甜的循環創作出「生命の甘甜」駐村展，共展出17件作品，涵蓋多媒體影像、攝影照片、雕塑及繪畫等多元媒材，視覺藝術創作值得細細品味。

其中，日本藝術家也仿照台灣廟宇傳統建築樣式「憨番扛廟角」，在總爺廠長宿舍展覽場域創造一尊「憨番扛廟角」，但造型還多了右手拿著一支甘蔗舉肩扛廟角、左手拿冰淇淋，跟糖廠製糖、製冰意象結合，讓觀眾看了會心一笑。

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