望「梅」止渴再等等 曾文水庫小小進帳220萬噸

2019-05-02 15:50

〔記者萬于甄／台南報導〕今年首波梅雨鋒面即將結束，南水局統計，台南曾文水庫3天來集水區累計雨量約36.9毫米，預估進水量達220萬噸，南化水庫累計雨量則約24.2毫米，進水量也有150萬噸，雖與原本預期雨量有些落差，但進水量仍不無小補。

南水局副局長鄒漢貴表示，此波梅雨鋒面降雨地區多半都在平地，水庫集水區3天來累積不到40毫米，雨量其實並不明顯，不過多少還有一點進水量挹注，此外，嘉南農田水利會近日也實施間歇性灌溉，省下約300萬噸農業用水。

曾文水庫目前水位標高約198.43公尺，蓄水率約14.38%，不過與烏山頭水庫聯合運用有效蓄水量達1億3269萬噸，蓄水率約22.55%；南化水庫水位約165.45公尺，有效蓄水量來到3150萬噸，蓄水率約34.45%。

鄒漢貴也說，雖此波梅雨雨量相較原本預期的少，但對水庫而言仍算不無小補，加上農業灌溉節水，今年水情整體來說還算穩定，中央氣象局預估下週一開始還有另一波梅雨，時間預期較長，期盼梅雨能為水庫解渴。

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