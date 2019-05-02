海洋悲歌又一起 江豚寶寶魂斷金門岸際

2019-05-02 13:23

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天表示，新湖安檢所執勤人員昨天下午3時許，於金門縣金湖鎮新湖漁港東堤岸際發現1隻死亡鯨豚，研判該鯨豚為 「江豚」，整體外觀大致良好，死亡原因不明。

第9岸巡隊表示，新湖安檢所人員執行灘岸巡查勤務時，於金門縣金湖鎮新湖漁港東堤岸際沙灘處發現這隻死亡鯨，隨即通報海巡署第12巡防區勤務管制中心，由勤務管制中心通報中華鯨豚搶救協會，金門縣政府農林科及動植物金門檢疫站人員前往處理。

縣府農林科長鐘立偉表示，經過比對，應為又稱露脊鼠海豚的「江豚」，體長約66公分、高約20公分、寬約19公分；江豚一般成體長度約在120公分至190公分，此次發現體長不足120公分，應屬江豚寶寶，死亡原因無法判定。

鐘立偉說，江豚主要分布於印度洋至西太平洋近岸水域，主要有3種類型，分布中國長江、日、韓沿岸海域與亞洲其他地區者，屬於台灣的保育類動物，近年在金門沿岸海域常發現其蹤跡，江豚屍體暫置冰庫保存。

台灣民間相信，海上常可看到的江豚，好像常結伴出現在農曆3月「媽祖生」期間為媽祖祝壽；岸巡弟兄表示，發現江豚寶寶陳屍岸際，一度以為又見海漂豬，等接近看見小江豚「無辜的模樣」，心裡非常難過和遺憾，仍得勉力完成善後工作。

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