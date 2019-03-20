悲！全球僅剩約千隻 「微笑天使」江豚魂斷雲林海岸

2019-03-20 18:30

〔記者林國賢／雲林報導〕海巡署第四岸巡隊昨天下午在濁水溪河道排水閘門發現一隻保育類江豚擱淺，已死亡多時，腹部及尾鰭等處均有多處擦傷，連繫成功大學海洋生物暨海豚研究中心帶回釐清死因。

有「微笑天使」稱號的江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，是體型較小的鯨豚類，主要分布在印度洋及西太平洋近岸海域，成體可生長120至190公分；體重約30到45公斤，全球僅剩1000隻左右，在台灣屬於保育類動物，已非常少見。

海巡署人員說，除了昨天發現的江豚，今天上午又在濁水溪河道排水閘門處，突然聞到一陣惡臭味，經巡視也是死亡的海豚，豚體已體無完膚尚難分辨其品種，一併由成功大學海洋生物暨海豚研究中心帶回。

近期雲嘉地區相繼發生海豚擱淺案，國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文說，海豚可能為食物鏈的關係，在海中尋找及辦識食物遭其他生物追趕，為了保命在淺灘休息而導致擱淺，後續將豚體帶回中心研究。

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