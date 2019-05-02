學校大門位處十字路口 新北高工盼校門遷移

2019-05-02 12:42

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區新北高工的學校大門，位在學府路一段與明德路二段的十字路口處，校方表示，大門外的車道僅有兩線道，學生過馬路時，車輛經常沒有禮讓，相當危險。新北市議員黃永昌今天會同教育局、土城區公所等單位視察，希望能夠將新北高工在明德路二段的側門改建成大門，師生進出入較為安全。

對此，新北市教育局社會教育科長黃麗鈴表示，目前大門外的交通安全現況沒有太大問題，建議學校先在校園內進行適當人車分流，並提醒學生交通安全的重要性。

黃永昌表示，新北高工建校時間悠久，早期的道路僅有學府路，交通沒有那麼繁忙，開闢明德路後變成十字路口，造成行經的車輛轉彎出現死角，而從學府路過來的車輛也無法直接左轉進入校園，必須要繞一大圈。

新北高工也指出，大門外的十字路口險象環生，學生上下學走路都相當危險，希望能夠將位在明德路二段的側門改建成學校大門。

不過，由於學校周遭人行道工程才剛完工，黃永昌坦言，如果又要再度施工，審計單位也會質疑當初沒有一起施作，因此建議校方先草擬設計圖再進行後續評估。

黃麗鈴表示，若學校希望遷移大門，必須提出遷移之後能夠提升交通事故預防的比率，以及相關交通安全評估，現階段會建議先在校園內進行適當人車分流，以及提醒學生交通安全的重要性。

土城區公所工務課長李玉馨也說，會先請學校提出大門設計圖，人行道的樹木也必須要有完整移植計畫，全部的程序備妥後才有辦法施工。

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