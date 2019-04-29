校園消防不安全 議員：台北市學校消安每年4成不合格

2019-04-29 19:19

〔記者郭安家／台北報導〕文化大學大典館火災引發外界對關注校安，台北市議員王浩今於議會質詢指，過去4年台北市國中小學發生17件火災，根據消防局各級公私立學校消防安檢紀錄統計，四年來各校消安不合格高達372次，每年約3至4成學校不合格，不少學校完全沒編列預算，沒定期更新消防設備，還有學校年年不合格，罔顧學生安全。

王浩指，2015至2018年，消安不合格次數5次以上的學校就有14所，不合格紀錄最多的敦化國中與西松高中，近4年來不合格的次數更高達9次；進一步追查不合格次數最多的前10名學校，更發現除復興高中外，其他9所學校近4年來完全沒有編列任何消防設備及消防相關措施的預算。

此外，北投國中在2015年3月被發現消防設備不合格，迄今未改善。瑠公國中在2017年亦被查出消防安檢與公安檢查都不合格，而公安檢查不合格迄今亦未改善。王浩指，北市199所學校，僅有22所過去4年曾編消防預算，佔比僅11％；可見多數學校不主動檢修設備，過去4年就有158案未在1個月內限期改善。

分析校園消防安檢的不合格項目，以消防設備與防火管理的不合格為大宗，佔整體不合格比例達99％；消防局統計資料顯示，超過6成以上的校園火災是由於電線短路、漏電或用電過載等電氣因素所引發的電氣火災。

對此，教育局主祕陳素慧回應，學校每年在提出消防安檢前，應該要先自我檢查，但校方消防管理員懶惰，直接交給消防局檢查，使得不合格率高，未來會加強消防管理員專業知能，並在安檢前做好自我檢查。她說，大型警報系統會編列預算給各校，滅火器、小型設備的更新維護由校方編列。

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