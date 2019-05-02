牧心庇護工場喜憨兒淨山 菸蒂量最多

2019-05-02 10:20

［記者王秀亭／台東報導］牧心智能發展中心烘焙庇護工場及工作隊的身心障礙員工，趁著昨天五一勞動節，以淨山活動為環境盡一份心力，短短2小時就撿了將近50公斤垃圾，其中以菸蒂數量最多，「要不是垃圾袋用完，還想繼續撿。」

牧心智能發展中心表示，每年都會為庇護工場身心障礙學員安排一次關懷環境活動，今年選在五一勞動節，帶著學員到台東市知名景點鯉魚山放鬆心情，也能學習如何在接受他人協助之餘，能以己之力，善盡社會責任。

一行37人拿著垃圾袋、夾子兵分五路展開淨山活動，「登山步道垃圾量好少」、「玻璃罐、鋁罐都藏在樹叢裡」、「人潮多的地方就有隨意丟棄的垃圾。」學員們認真又仔細地要把環境清理乾淨。

陳姓學員說，帶來的垃圾袋都用完了，鯉魚山的垃圾還沒撿完，菸蒂雖然不是最重的，卻是數量最多的，希望抽菸的人不要再隨手丟菸蒂，讓環境更髒亂。

牧心智能發展中心表示，學員們撿完垃圾，也練習將垃圾分類，隨後到鯉魚山下的縣府社會處，學員在社會處人員解說下，了解與身心障礙者有關的社福權利。

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