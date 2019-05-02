「新店萬花桐」桐花祭 5/4新店山區秘境登場！

2019-05-02 09:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家事務局及新店區公所主辦「新店萬花桐」-2019新北市客家桐花祭系列活動，將於5月4日上午9點於新店區二叭子植物園舉行，二叭子植物園有「安坑綠寶石」美稱，園區內景觀優雅、自然生態豐富，視野遼闊、可從園區大門口鳥瞰大台北市區，適合一家大小於假日一同親近大自然。

二叭子植物園位於新店安坑的達觀社區最上方，交通便利，由於園區植物茂盛，油桐花正值開放時期，為山頭帶來一簇簇的雪白點綴，十分美麗，在園區內踏青，悠遊自在。

新店區長林煌源說，活動現場將有精彩的舞蹈、歌謠、樂器等多元化表演，另有趣味的闖關遊戲、多款DIY及茶藝體驗活動、桐花步道生態導覽、以及摸彩獎項豐富，獎項包含折疊腳踏車、運動手錶、健行背包等，還有免費的客家麻糬及客委會安排的整日市集，邀請您前來體驗系列客家主題活動。

活動也會結合新店區公所推動的「廉政反貪」、「性別平等」的元素，希望透過「擊倒貪汙」、「愛的九宮格」等活潑有趣的闖關遊戲，活動前5百名完成所有闖關活動者可兌換精美小禮物。

主辦單位表示，二叭子植物園周邊停車空間稀少，活動當日將於雙城路127號至雙城路279號沿線進行車輛管制，欲前往活動會場的民眾可於捷運新店站搭乘活動專車，活動專車時間自8時至12時30分由捷運新店站發車，每班車間隔約30分鐘，另可於捷運新店站搭乘839公車至達觀社區A6站下車，步行5分鐘進入園區。

活動詳情及活動優惠店家資訊請洽新店區公所活動公告網頁。

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