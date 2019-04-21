「狐群狗黨」賞桐 響應支持領養代替購買

2019-04-21 17:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一群飼養狐狸犬為主的愛狗人士，組成「狐群狗黨」社團，近30名成員今天相約帶著愛犬到苗栗縣三義木雕博物館四月雪小徑賞桐，團長邱思雅說，成員所飼養的狐狸犬，幾乎都是認養而來，舉辦此活動，除交換養狗經，最重要的是響應支持領養代替購買，結紮代替撲殺。

又到桐花盛開季節，苗栗縣三義鄉四月雪小徑是知名賞桐景點，一群來自北部的愛狗人士，今天帶著23條愛犬出遊賞桐花。

這群愛狗人士，平常在網路號召一起出遊團聚，除凝聚社團向心力，因為他們不只喜愛狗而且都是狐狸犬死忠粉絲，因這些狐狸犬幾乎都是認養而來，所以團名就取名為「狐群狗黨」。

趁此機會，有些家庭今天是全員出動，有成員說，平常愛犬都關在家裡很少外出活動，經網路一起號召，因而包了一輛遊覽車到苗栗賞桐花一日遊，他們從三義木雕博物館出發沿著四月雪小徑步道一路走到慈濟茶園。

帶團的邱思雅指出，號召此活動，除愛犬活動筋骨，飼主也趁假日健身，並趁機聯絡情感，可說一舉多得，但大家共同理念就是響應認養代替購買，結紮代替撲殺，讓浪浪受到更好的照顧。

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