綜所稅報稅首日 桃園出現申報人潮

2019-05-01 23:11

［記者謝武雄／桃園報導］107年度綜合所得稅從今天起開始申報，許多民眾趁著五一勞動節放假日申報，北區國稅局桃園分局及各稽徵所、13區公所都湧入不少民眾申報繳稅，由於今年持續開放民眾持健保卡註冊報稅，導致健保局電腦一度塞車，北區國稅局桃園分局長黃慧英表示，今年增設線上即時取號，可網頁查看等待人數，讓民眾申報免等待，另外使用網路、行動支付還可參加抽獎。

黃慧英表示，桃園分局為方便民眾申報，今年設置稅額試算專區及「報稅好厝邊收件櫃台」，讓適用稅額試算民眾享受即到即辦免排隊等候，另今年設置線上即時取號、民眾申報免等待服務，民眾可進入北區國稅局網站線上取號後，減少現場等候時間。

黃慧英呼籲民眾多多使用健保卡註冊報稅，國稅局人員也會協助民眾註冊報稅，即日起至5月31日止，民眾也可在北區國稅局網站首頁，進入一般民眾專區後，點選網路報稅預約，即可線上預約報稅服務。

北區國稅局表示，對於較為簡易案件，已寄發稅額試算書表，民眾接到書表後，如果接受試算結果，只要在5月31日前繳稅，另退稅案件只要確認回復，都算完成申報。

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