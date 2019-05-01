會展蟑螂出沒！瞄準畢業季學生辦展茶點 網轟：超不要臉

2019-05-01 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕有大學生辦展覽卻遭一群老人闖進展場，將會上茶點全部搜刮帶走。學生氣得將監視器畫面PO上網表示，「這些茶點都是我們學生自己掏腰包要請來賓吃的，結果來賓跟同學都完全沒吃到，真的是氣到不知道要說什麼了。」

該學生指出，在辦展覽時，一群戴帽子、口罩又自備購物袋的婆婆媽媽、阿伯阿桑不知何時混入展場，趁同學們在跟來賓聊天的時候，將茶點全部搜刮進袋，然後很迅速的出校門搭上計程車跟公車。

有同學追了上去，卻遭老人們臭罵一頓，並且死不承認購物袋裡是會場上茶點。PO網學生寫下：「這些茶點都是我們學生自己掏腰包要請來賓吃的，結果來賓跟同學都完全沒吃到。」令許多網友感到氣憤又心疼。

該學生也提醒，這可能是專門對展覽盜食的集團，不少人回應「競選總部成立也超多這個的，職業級的」、「看過很多次了，防都無法防」等。也有網友留言「怎麼會有人不要臉到這種地步的阿」、「這叫會展蟑螂，看多了」、「我覺得這些人不是窮，是有病，一天沒佔便宜就覺得今天虧了」、「不是老人變壞，而是壞人變老了」等。

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