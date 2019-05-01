獨家》慟！新竹「詩祖」蘇子建辭世、享壽91歲

2019-05-01 15:30

［記者洪美秀／新竹報導］有新竹詩祖之稱且是新竹詩社「竹社」理事長的蘇子建，4月25日辭世，享壽91歲，蘇子建一生作育英才桃李滿天下，除大力推廣詩作，發揚閩南語古典詩詞，更是集「詩書畫」於一身的新竹才子，近幾年致力於保存新竹鄉賢林占梅的作品，如今辭世，藝文書畫界都感不捨，感嘆一代文人隕落。

曾追隨蘇子建作詩及開辦詩社、推廣詩社的新竹市府前社會處長武麗芳，目前擔任「竹社」總幹事、也是中華民國古典詩研究社理事長，她說，認識蘇子建是個偶然，但追隨蘇卻是必然，1998年是台灣鄉土文學最燦爛的一年，當年臺灣省政府舉辦首屆全國鄉土語文競賽，新竹市是承辦縣市，而蘇子建正是當時的評審，之後她開始追隨蘇子建，並對「新竹調」展開研究。

武麗芳說，蘇子建字樹德，號鶴亭，1929年生於新竹，原是新竹縣二重埔傅姓客家人的子弟，因養父無子嗣，出生時便被抱來市區河洛人蘇家做養子；由於養父母重視子女教育，蘇子建5歲就跟長輩背誦三字經，6歲到私塾學習漢文，7歲進入第一公學校（新竹國小前身）接受正統小學教育，台灣光復後，再拜新竹宿儒張奎五為師，學習古文觀止、唐詩、秋水軒尺牘等。

就讀新竹師範學校期間，則跟隨許涵卿開始詩作，接著進「竹社」，參加徵詩及詩社聯吟屢次獲獎。蘇子建畢業於新竹師範學院，在國小任職，服務杏壇作育英才40餘年。

從學校退休後，蘇子建將「竹社」重新立案登記，並擔任第一屆理事長及「竹社」社長，義務指導學生學詩，更義務擔任新竹關帝廟鄉音班、昭文社、竹社漢文研習班老師，對推廣詩詞不遺餘力。

因桃李滿天下，蘇子建曾獲師鐸獎、師範傑出校友獎及詩教獎等，更榮登「新竹市名人錄」，致力於推廣竹塹鄉土文化，近年，更對新竹鄉賢林占梅遺作《潛園琴餘草》兩千多首詩進行校勘與補述。其著作有《雅懷詩興》、《鶴亭吟草》、《塹城詩薈上冊詩話篇》、《塹城詩薈下冊詩掇篇》等，其對新竹的鄉土藝文推廣足勘後世景仰，其告別式6日舉行。

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