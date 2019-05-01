竹北正反納骨塔群聚公所前互嗆 市長：合法通過必執行

2019-05-01 13:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推動第六公墓公園化納骨堂新建工程，支持和反對派分別動員，今早不畏大雨群聚市公所前廣場對峙互嗆。對於反對民眾要求重新選址、退回環評，市長何淦銘表示，會儘量找配套措施改善，「但該做的建設，只要是合法申請通過，我就一定會來執行！」

竹北市代表會正值定期大會，反納骨塔自救會將陳情書遞交市代會，由主席林啟賢代表收下。除預定地周邊的竹北新豐6名村、里長到場，縣議員張珈源、吳傳地、連郁婷等人也現場簽署連署書，允諾會在議會把關，立委林為洲助理也到場伸援。

支持納骨塔的代表鄒增乾帶大家高呼「平房換大樓，先人要尊嚴」、「祖先不寄人籬下，先人要長住竹北」等口號。他表示，納骨堂預定地就是第六公墓範圍，若另覓基地，重新設計、重啟環評等作業，勢必曠日費時，恐怕是遙遙無期；此外，美化原來髒亂的墓地是好的。

反納骨塔代表曾台安質疑，公所變更擬新建的納骨堂，面積變大，卻只有25個停車位；「地點不在第六公墓，而是在鳳崎步道入口前，與公園化無關」，且曾發生土石流；聯外道路狹窄，掃墓期間一天極大量4萬人次，公所擬在竹北火車站等轉運站安排接駁車，不僅壅塞、無處可停車，且到場後還須爬坡900公尺！

受曾台安等人委託提起行政訴願的前環保署副署長詹順貴表示，這件環差明顯違法，理由有二。第一是20年前通過的環評，但塔位數量樓地板面積增加五倍，所產生的廢棄土石方、污水、交通衝擊等都比原來嚴重，依規應重做環評而非環差。第二是竹縣環差審議會容許事後以書面補正方式通過，「這是違法的環評」。

縣府環保局表示，此案納骨塔位增加，但基地面積並未增加，不涉及產能、規模擴增；而20多年前通過的環評，現行法規並無年限規範。去年8月的環差審議會中，部分環差委員雖有意見，但通過是共識，且審查結論內容也在會中逐字經委員確認才公布，會後再以書面確認內容後製作定稿本。

何淦銘表示，此案早在1993年報省政府核准設置納骨塔，環評等作業歷經十幾年才通過。第六公墓公園化面積約5千坪，平常可作為球場，掃墓期間改供停車，另規劃接駁車。「納骨堂合法申請新建，政府不應少數人的反對，而犧牲掉大多數人的利益」。

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