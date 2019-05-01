勞動節助攻 林口交流道南出匝道交改首日順暢

2019-05-01 12:38

〔記者何玉華／新北報導〕國道一號林口交流道A南出匝道今（1）日實施第2階段交通改善措施首日，適逢5月1 日勞動節休假日，車流明顯較少，交通局發現，除了少部分大型車輛和從八德路左轉文化二路的駕駛，因不熟悉新增的迴轉道而誤駛，其餘行車秩序順暢。

新北市交通局副局長林麗珠一早到林口交流道A南出匝道視察第2階段交通改善的首日實施狀況，林麗珠表示，新北市配合辦理的八德路拓寛和文化二路跨越橋迴轉道，以及改道引導標誌如期在4月30 日完工。

林麗珠指出，文化二路跨越橋增設的迴轉道為限行小型車，且沒有號誌管制，讓林口A南出匝道原本要左轉龜山文化一路的小型車直行八德路至迴轉道，避開文化一路跨越橋的車陣，達到分流、紓解車流效果。

不過，實施首日，仍有少數大型車和從八德路要左轉文化二路的車輛誤駛，經由現場員警指揮排除，未造成回堵；交通局呼籲平常習慣行駛八德路最內側車道左轉文化二路跨越橋的駕駛人注意，目前八德路最內側車道已改劃給專供迴轉道小型車行駛，請左轉車駕駛人配合相關標誌標線的指示從內側第二車道左轉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/