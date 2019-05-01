花東農遊再進化 DIY減塑、不減樂趣！

2019-05-01 12:29

［記者張存薇／台東報導］花東農村好好玩！台東縣農會整合關山鎮、池上鄉、成功鎮農會及花蓮富里鄉農會，聯手推出農遊體驗，今天更在關山米國學校舉辦「花東米其鄰農業體驗嘉年華」，邀請旅行社、民宿、飯店業者一起體驗，再共同行銷，活動也融入「減塑」理念，全程無紙本、採用可分解或自然素材的器皿手做DIY，好玩又為地球盡一份心力。

縣農會總幹事戴振東指出，台東縣沒有這麼多大型遊樂設或硬體設備，有的是好山好水、多元農業體驗，希望結合旅宿業者共同推廣，讓全國消費者都能知道花東有這麼好玩的遊程。

今天的體驗活動包括傳統土礱製米、擂咖啡、草本酒釀、梅醋、艾草條、蜜糖土司等，自己完成後很有成就感，好玩好吃，且為了推動綠色永續農遊，各攤位減少一次性塑膠用品、餐具使用，改用月桃葉、麻繩編織袋或可分解只吸管等，傳達環保愛地球理念，也獲得參加者支持。

關山鎮農會則配合推出「關山主題月」活動，5月底前到關山鎮親水休閒農業區近50家合作業者消費，集滿食、宿、行、樂、購等3個店章，可到米國學校兌換250元製米體驗、限額600名。

另縣農會在15日前也推出「幸福花東．農遊趣」網路圖文競賽，就有機會獲得花東好禮，活動網址為http://reurl.cc/kpvj3。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/