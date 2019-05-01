超有愛心！義賣玩偶所得買152個蛋糕送低收入戶

2019-05-01 12:27

〔記者湯世名／彰化報導〕溫馨感恩的母親節將至，彰化市民代表鐘芮妤發揮愛心，將義賣玩偶所得4萬6630元全數捐款至市公所社會救助金專戶，其中4萬5600元購買蛋糕贈送給西區152戶低收入戶，每戶1個蛋糕，為弱勢家庭加油打氣，傳遞溫暖的祝福。

此一愛心蛋糕捐贈弱勢家庭的活動，於今天上午在彰化市介壽生活藝文館舉行。市民代表鐘芮妤表示，發放西區低收入戶每戶1個蛋糕，主要是盼能讓經濟弱勢的家庭與孩子們一同享用，另方面母親節將屆，也有慰勞家長辛勞的用意。

代表市長林世賢主持愛心蛋糕捐贈儀式的市公所社會課長孫培富，極度肯定鍾芮妤代表善行義舉，並頒發感謝狀，以資鼓勵；他同時也呼籲社會各慈善團體或個人，多多響應公益，慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/