兩廳院公布數據 藝文消費逐年成長

2019-04-30 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕國家表演藝術中心國家兩廳院所屬的兩廳院售票系統日前公布「兩廳院售票系統2014～2016年購票客群及消費行為報告」，剖析台灣的藝文表演活動中，消費者的購買行為。截至2017年，藝文活動產值達12.1億元，且連年升高。

兩廳院售票是台灣最大的藝文票券售票平台，為瞭解觀眾對於文化藝術表演的消費行為提出報告，該售票系統的票房約佔台灣整體85%，因此推論台灣藝術表演的產值約15億。其中觀看人數最多的表演類型是戲劇，其次是音樂，且營收逐年升高，只有親子類活動的收益連年下滑。其中有63%的消費者一年只購票一次，顯示表演藝術產業仍有成長空間。

報告顯示，在該售票系統中的購票者，有7成是女性，年齡層則是31至40歲居多。大多數的人是一次購買兩張票，只有超過45歲的女性，獨自看表演的人數才較多。而星座之中，最常消費的人是天蠍座，他們樂於享受觀賞展演的寧靜，用細膩的感官尋找共鳴與出口。

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