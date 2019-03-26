每天通勤2小時藝文灌溉偏鄉學校 張斐懿獲頒優秀青年

2019-03-26 12:23

［記者鄭名翔／苗栗報導］任教於苗栗縣立造橋國中的數學老師兼教學組長張斐懿，捨棄補習班的高薪，離開繁華大都市走入偏鄉，每天往返通勤2小時，除了為造橋學子授業解惑，更費盡心思遊說各地知名藝文家走入小校內演講，為缺乏資源的孩子們開拓視野，4年無悔付出不僅讓她獲選為苗栗縣優秀青年，更點亮無數偏鄉孩子人生。

頂著數學碩士光環的張斐懿畢業後，曾有補教業者以高薪延攬，但她卻因為清寒孩子一句「我們家沒錢讓我補習」，因而堅定投身學校教職；「能補習、請家教的學生，家境的社經背景通常較高，但卻仍有許多孩子連基本學、雜費都有困難。」張斐懿說，教育不分貧富，「希望每個學生都能從我身上學到知識。」

每天從台中搭高鐵至苗栗後龍，再騎車至造橋國中，每天通勤就需耗上約2小時，但張斐懿4年如一日，身為兩個孩子的媽為兼顧家庭及工作，每日奔波不嫌苦，也從這段路程深刻體悟到城鄉資源的龐大差距。

在台北、台中街頭就可以接觸許多藝文活動，但是對苗栗偏鄉孩子卻彷彿遙不可及，於是張斐懿自發性地接觸街頭藝人，努力說服他們走入校園演出及演講，包括國寶級歌仔戲團明華園、知名配音員賈培德等都為她的熱忱打動，來到僅130人的小校，灌溉偏鄉藝文幼苗。

張斐懿認為，偏鄉學校的孩子懂得珍惜每份得來不易的外來資源，也因此能更能給予寶貴反饋，成為她教學工作上源源不絕的動力，「曾有全盲的學生在腦海記下數學計算過程，展現超乎常人的求學意志，讓我深感震撼。」待這位學生畢業後，張斐懿每年也請他返校向學弟妹演講，成為最深刻的生命教育教材。

造橋國中林育伸表示，張斐懿為校園注入一股活水，除了生動活潑的課堂教學外，也對孩子們付出如母親般的關懷，並引入各式藝術人文資源，使得校方連2年獲得全縣藝文深耕特優獎項，而此次她又獲得選為苗栗縣社會優秀青年肯定，全校師生皆與有榮焉。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/