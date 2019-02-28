永定國小學童「豬事大吉」陶藝展 實用與創意兼具

2019-02-28 12:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永定國小「豬事大吉」陶藝創作聯展即日起至3月14日在石碇淡蘭藝文館展出，利用傳統生肖的豬年做為系列作品主題，學童結合生活中過年經驗，把家人、親戚的互動呈現在作品中。

永定國小校長林雅芳說，幫助孩子從學習中找到自我肯定的價值，是學校最大的責任，每個陶藝作品都有孩子的想像與創意，兼具實用與欣賞價值，能將美感體驗融入生活之中，她歡迎大家來石碇走老街吃美食，一同欣賞永定國小「豬事大吉」陶藝作品展。

陶藝老師林志鵬自5年前到永定國小來指導孩子進行陶藝創作，帶領孩子完成一件件獨一無二的作品，林志鵬說，在永定國小依山傍水的優質環境裡，孩子們從捏陶的過程中，除了可以專注精神、訓練手部的小肌肉及靈活度，更有心靈療癒的層次，讓學生樂在學習，勇敢嘗試。

5年級學童陳盈滎說，剛開始跟著老師學捏陶時，覺得陶土好硬，要一直揉、捏、感覺會有點累，但慢慢地，陶土變得比較聽話，也比較能夠做出想要的形狀，在過程中，老師很有耐心的教導該怎麼揉捏塑型，每次看到自己窯燒後的作品，都會覺得很有成就感。

學童郭美惠說，她從4年級開始學捏陶，因為力氣比較小，老師很細心的教她一些小撇步，她覺得學捏陶是一件開心的事，看到自己作品被展出，也覺得自己很光榮。

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